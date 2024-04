Scegliere i vestiti e prepararsi per andare alla messa della domenica | il nuovo trend della Gen Z che spopola su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) In un video da 28 minuti, Kaci Nicole mostra agli oltre 150mila iscritti al suo canale Youtube i fondotinta che usa di più, come si trucca al mattino e cosa contiene la sua borsa. Mentre lo fa, recita versettiBibbia e spiega il sensoparabola del seminatore. In un video di, Ellysa chiede ai follower consiglio su quale cardigan abbinare a un vestito perché, spiega, sta andando in chiesa e non vuole mostrare le spalle scoperte. “Gesù è morto per me – dice mentre si trucca – mi sembra il minimo alzarmi presto per lui”. Sul suo profilo (@new.ellysa) cita un passoLettera ai Galati e i follower commentano: “Adoro il fatto che credi in Gesù”. Un curioso filone sta emergendo sui social: “Get ready with me to Church”, cioé video in cui si mostra ...