Riassunto | oceansix ingaggia la società di relazioni con gli investitori RBMG con sede negli USA

(Di venerdì 12 aprile 2024) TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–future paths Ltd. (l'”Azienda” o “”) (Canada-TSXV: OSIX, US-OTCQB: AKMYF, Frankfurt-FSE: 5FC0), unadi tecnologia e di produzione impegnata in una missione ambientale per la creazione di prodotti innovativi e lo sviluppo di attività trasformative mediante l’utilizzo di rifiuti in plastica, è lieta di annunciare di essersi affidata alladi comunicazione aziendale RB Milestone Group LLC (“”) conStati Uniti.è stata incaricata di fornire aservizi dicon gli, tra cui consulenza per le comunicazioni aziendali, consulenze per roadshow generici, consulenza per l’intelligence di mercato e ...