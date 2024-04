Rapina ai danni di una commerciante | obbligo di dimora per tre 20enni del Telesino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Telese Terme, ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, che disponeva la misura cautelare personale dell’dinel comune di residenza con prescrizione di non allontanarsi dalle proprie abitazioni dalle ore 20,00 alle ore 7,00, nei confronti di tre giovani ventenni, tutti residente nella valle telesina, poiché ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato dicommesso a Telese Terme il 6 febbraio 2024 in danno di una donna sessantaquattrenne ...

