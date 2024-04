Quali sono le menzogne di Donald Trump a cui gli americani credono di più?

“È stata una partita molto fisica e anche oggi ho sofferto un po’ in campo. Tuttavia, mi piace il modo in cui sto giocando rispetto allo scorso anno. Penso di giocare un tennis migliore. È un ... (sportface)

Maria Braccini , influencer, ha una grandissima passione per le borse griffate, soprattutto quelle d'archivio, ossia di collezioni vecchie e più difficili da trovare in commercio: quali sono i ... (fanpage)

La fecondazione assistita consiste in un processo messo in atto al fine di consentire ad una coppia, in possesso di una serie imprescindibile di requisiti e che non riesce a mettere al mondo un ... (dilei)