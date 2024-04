Pensione lavori usuranti | domanda entro il 1° maggio per accedere nel 2025

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 12 aprile 2024) La normativa italiana riconosce l’accesso anticipato al trattamento pensionistico a beneficio di lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti: la cosiddetta. Per ottenere il beneficio i soggetti interessati devono prima di tutto trasmettere all’Inps (o comunque all’Ente previdenziale presso il quale sono iscritti) un’appositadi riconoscimento del beneficio, nel rispetto di determinate tempistiche.Le scadenze in vigore nell’anno corrente e la procedura di invio delle domande sono state oggetto del Messaggio Inps del 23 febbraio 2024 numero 812.Analizziamo la questione in dettaglio. Indice: domandeil 1° ...