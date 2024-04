Nel panorama delle agevolazioni fiscali previste per il 2024 | il Governo | per chi decide di acquistare la propria casa | ha introdotto il bonus mutuo Ma le agevolazioni non finiscono qui

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 aprile 2024) Comprareè uno desideri più sentiti dagli italiani, tanto è vero che nell’80% dei casi sono proprietari dell’abitazione in cui vivono. Nonostante questo, però, oggi il percorso per realizzare quel sogno è decisamente tortuoso e, soprattutto, le spese da affrontare sono cresciute a dismisura, compresi, come è ben noto, i tassi dei mutui. Per cercare di rendere le cose un po’ più semplici, ilper ilhaun nuovo incentivo: il. ...