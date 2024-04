Muore durante il concerto della band italiana | pubblico sotto choc Poi la terribile scoperta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tragedia nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 aprileildei Subsonica che si è svolto a Firenze, precisamente al Mandela Forum. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, poi ripresi da quelli nazionali, un uomo di 48 anni originario di Pistoia ha perso la vita nella notte all’ospedale di Careggi dopo essere caduto dalle scale esterne del Mandela Forum al termine del. Secondo una prima ricostruzionepolizia, intervenuta sul posto insieme agli operatori del 118, l’uomo sarebbe stato coinvolto in una lite con altri spettatori. La vittima si sarebbe trovata sulle scaleMandela Forum insieme a un gruppo di altre persone e in quel momento sarebbe scoppiata una lite sulle scale. Grave incidente stradale, 26enne morta sul colpo: Debora lascia i genitori e il ...

