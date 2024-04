Mo | Sanchez | ‘segnali chiari che Europa è pronta a riconoscere Stato palestinese’

(Di venerdì 12 aprile 2024) Oslo, 12 apr. (Adnkronos) – Ci sono “segnali” che i Paesi dell’sono pronti aunopalestinese. Lo ha dichiarato il premier spagnolo Pedrodopo aver incontrato a Oslo il suo omologo norvegese Jonas Gahr Store, nel contesto della sua iniziativa diplomatica per ottenere sostegno al riconoscimento dellopalestinese.“Vogliamo fermare il disastro umanitario a Gaza e contribuire a rilanciare un processo politico di pace che porti alla realizzazione della soluzione dei due Stati il ??più presto possibile”, aveva detto in precedenza la portavoce del governo spagnolo Pilar Alegria. L'articolo CalcioWeb.

