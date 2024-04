L’iniziativa Vessillo danneggiato La Nord lo ripaga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Curvadell’Inter ha annunciato attraverso i propri canali social di voler risarcire l’Associazione Udinese Club, che riunisce le realtà dei tifosi bianconeri su tutto il territorio italiano."Abbiamo appreso - si legge in un post comparso nella giornata di ieri - della notizia che tifosi interisti avrebbero bloccato l’esposizione dello storico bandierone col simbolo del Friuli sul rettilineo ad inizio incontro danneggiando il", fatti che sarebbero avvenuti in occasione dell’ultimo Udinese-Inter di campionato. "Sebbene il gesto non riguardi i frequentatori della nostra curva, laha deciso di effettuare una sottoscrizione per risarcire il danno provocato da gente che fa parte della nostra famiglia e non ha dimostrato il rispetto dovuto verso una tifoseria di cui eravamo ospiti e con la quale non esiste alcuna ...