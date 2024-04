La Sonosfera in trasferta Da lunedì protagonista al Fuorisalone di Milano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dal 16 al 28 aprile la, l’anfiteatro tecnologico per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica, si trasferisce aldi. Sarà collocata nel cortile d’onore Pio VII, in Largo Gemelli 1, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Una grande occasione per far parlare ancora, in un luogo privilegiato, di Pesaro Capitale italiana della cultura che si fa custode di un sapere innovativo, dove la commistione di arte, natura e tecnologia disegnano un futuro nuovo e in divenire.si inserisce in questa epocale transizione ecologica come acceleratore di coscienza, una ‘macchina del tempo’ dove l’alta tecnologia (Materia) permette paradossalmente la riconnessione con il mondo primordiale (Natura) attraverso esperienze sensoriali e cognitive profonde. Il suono degli ecosistemi di foresta più ...