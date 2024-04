La Genea Lanzara ospita Molteno | Avallone | “Test importante”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUltimo match casalingo di Regular Season per la. Il Campionato Nazionale di Serie A Silver volge alle battute finali, con gli ultimi due turni prima dell’avvio dei PlayOff Promozione per la massima serie. I salernitani, tuttavia, ancora non conoscono la propria avversaria e decisivi saranno i risultati finali per definire la griglia degli accoppiamenti delle otto squadre che si contenderanno i due pass per l’approdo in Serie A Gold. Eccezionalmente di Domenica, con fischio di inizio alle ore 17:00, il sodalizio caro al Presidente Domenico Sica affronterà, alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno, l’ HC San Giorgio. L’impegno non è dei più semplici, considerando la caratura degli avversari ed, al contempo, le assenze che continuano ad attanagliare il roster rossoblu. All’andata gli ...