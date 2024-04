La capitale colombiana Bogotà introduce misure di razionamento dell’acqua - La capitale colombiana Bogotá, che solitamente dispone di grandi risorse idriche, ha introdotto l’11 aprile alcune misure di razionamento dell’acqua a causa di una grave siccità, aggravata dal fenomen ...internazionale

Colombia: ministro degli Esteri, non siamo d'accordo con le sanzioni Usa al Venezuela - Il governo della Colombia non è d'accordo con le sanzioni degli Stati Uniti al Venezuela. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ...agenzianova

Siccità in Colombia: crescono le preoccupazioni per la crisi climatica - Il sindaco Carlos Fernando Galán ha annunciato durante una conferenza stampa che la capitale colombiana e la sua area metropolitana saranno divise in nove zone, con interruzioni totali del servizio ...cronacalive