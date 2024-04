"Il ministro Piantedosi ha mentito". La Ong infanga il governo per difendersi - Dalla Ong che gestisce Mare Jonio piovono accuse di falsità sulla ricostruzione fornita dal ministro Matteo Piantedosi in parlamento durante il question time ...ilgiornale

Il CPR di Milano di via Corelli sarà chiuso temporaneamente per lavori di ampliamento e ristrutturazione - Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vicesindaco di Milano, ha detto che il Centro di Permanenza per il Rimpatrio ...ilpost

Protocollo ministero Interno-Fit: standard di sicurezza più elevati per le tabaccherie - Firmato un protocollo quadro tra il ministero dell’Interno e la Federazione italiana tabaccai per garantire standard di sicurezza ancora più elevati per le tabaccherie. Le parole del ministro Piantedo ...gioconews