I podcast storici che aiutano i giovani a conoscere il Novecento

(Di venerdì 12 aprile 2024) Cos’è successo il 12 dicembre 1969? Chi era Licio Gelli? Quale fenomeno politico ha scatenato l’arresto di Mario Chiesa? A tutte queste domande, la maggior parte dei ragazzi usciti dalla scuola superiore non saprebbe rispondere. «Ogni storia è Storia contemporanea» scriveva il filosofo Benedetto Croce. Tutti gli avvenimentisono utili per capire il nostro presente, ma soprattutto quelli dalla seconda metà delin poi, perché hanno ripercussioni maggiori sull’attualità. Nongli ultimi settant’anni di storia italiana e mondiale rischia di non far comprendere alle nuove generazioni il perché di alcuni avvenimenti, con il rischio che certi eventi possano ripetersi senza che nessuno se ne accorga. Per un’intera generazione di ragazzi sotto i trent’anni, che quel periodo storico non l’hanno vissuto in prima ...