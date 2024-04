Fuortes al Maggio | Il rilancio è già iniziato

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un poker con i più grandi direttori d’orchestra: Zubin Mehta, Daniele Gatti, Riccardo Muti e Myung-Whun Chung. Un tributo a Puccini, nell’anno del centenario, con Tosca e Turandot, e una fuga nel contemporaneo con Jeanne Dark, dedicata a Giovanna d’Arco, di Fabio Vacchi. Domani si taglia il nastro dell’86° Festival delMusicale Fiorentino, col concerto diretto dal maestro Gatti. Ma debutta anche il nuovo sovrintendente Carlo, a cui è affidato il compito di traghettare l’ente lirico verso la rinascita, dopo una lunghissima crisi, non artistica ma finanziaria. Ora è il momento della festa. Dopo il risanamento avviato dal commissario Onofrio Cutaia,riparte con le idee chiare sugli investimenti sostenibili e sulle programmazioni necessarie per fare delun teatro di fama internazionale, ...

