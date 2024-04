Distributori automatici presi ancora di mira | nuovo raid al liceo Scientifico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto questa notte alin via Santa Colomba. Ignoti hanno nuovamente forzato una porta di ingresso dell’istituto e si sono introdotti con l’intento di prendere didi bevande e merendine. I malviventi hanno portato via i soldi contenuti nelle macchinette. Non è purtroppo il primo episodio. Sul posto per le indagini i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.