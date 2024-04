Che cos’è il dermaplaning | l’esfoliazione col rasoio per una pelle del viso liscia e radiosa

La sera del 10 aprile la Luna sarà accompagnata da un astro luminosissimo, con il quale danzerà per circa 2 ore nel cielo occidentale. Ecco di cosa si tratta e come riconoscerlo nel ... (fanpage)

Le donne affette dalla sindrome di Rokitansky non hanno l'utero e una parte della vagina, anche se i genitali esterni e le ovaie sono presenti. Si tratta di una malattia rara dal forte impatto ... (fanpage)

Case green, oggi il via libera alla direttiva Ue: cosa prevede, quali sono le regole e quanto costerà - L’Europa dice addio ai combustibili fossili negli edifici di nuova costruzione attraverso la direttiva sulle “case green”: una rivoluzione all'insegna della ...ilmessaggero

Beeper: cos'è, come funziona, a cosa serve l'app che rivoluziona le chat - Una sola app per gestire tutte le chat: ora è possibile, con l'apertura al pubblico di Beeper, ma i dubbi sulla sicurezza vanno ancora sciolti.tecnologia.libero

Acquistare casa con il bonus mutuo: cosa bisogna sapere - Nel panorama delle agevolazioni fiscali previste per il 2024, il Governo, per chi decide di acquistare la propria casa, ha introdotto il bonus mutuo. Ma le agevolazioni non finiscono qui ...iodonna