Centrale di Suviana | ritrovato il corpo dell' ultimo disperso 

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - È stato recuperato l'disperso alladia Bargi sull'Appennino bolognese. Non è stato ancora ufficialmente identificato ma manca all'appello solo ildi Vincenzo Garzillo, 68 anni di Napoli. Il recupero è arrivato nel quarto giorno di ricerca per rinvenire i corpi degli operai dopo l'esplosione nellaidroelettrica di Bargi sul lago dinell'Appennino bolognese. Più di 200 uomini, tra cui 100 vigili del fuoco, si sono messi al lavoro per cercare nei livelli -8, -9 e -10. Nella giornata di ieri, a metà mattina, erano sono stati ritrovati i corpi di Adriano Scanari e Paolo Casiraghi. Poi nella serata, attorno alle 20, la sesta vittima: Alessandro D'Andrea. I loro corpi si trovavano al piano -9. Sempre ieri, il ...