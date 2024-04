Caccia al ‘pirata’ Travolge e uccide ciclista a San Marino Trovato in garage

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Travolto sulla SS72, a poche centinaia di metri dal confine della Repubblica di San, da un’automobilista che si è allontanato dal luogo dell’incidente. Non ce l’ha fatta Stefano Michi, il pensionato sammarinese di 63 anni, coinvolto nel drammatico incidente avvenuto ieri, attorno alle 9, sulla Consolare, nel territorio di Cerasolo Ausa. In sella ad una mountain bike, stava percorrendo la Superstrada in direzione del ponte di confine di Dogana quando sarebbe stato travolto, alle spalle, da un’utilitaria bianca. Dopo aver sbalzato dalla sella il, il conducente della vettura, si sarebbe allontanato dal luogo dello scontro, oltrepassando il confine. Grazie alla tempestiva segnalazione della Polstrada di Rimini, la Gendarmeria e la Polizia Civile di Sansono riuscite ad identificare, nel giro di poco, un cittadino ...