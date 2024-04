Burrai e il destino della B | La fascia mi ha caricato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Abbiamo visto una parte del match tra Lumezzane e Padova mentre eravamo in viaggio verso Meda per la partita contro il Renate. Una volta arrivati in ritiro, io e Francesco Bombagi, mio compagno di stanza, abbiamo visto il restogara in camera e al fischio finale è scoppiata la gioia". Cronaca di una promozione in serie B conquistata sul divano, quella ottenuta dal Mantova dopo l’1-1 tra Lumezzane e Padova, un colpo di spugna alle residue speranze dei veneti di riagguantare la capolista biancorossa. La voce narrante è quella del capitano dei biancorossi, Salvatore, che quell’esplosione di euforia collettiva l’ha voluto raccontare all’interno14esima puntata di Aperi C, la trasmissione su Lega Pro Official YouTube dedicata al Campionato di Serie C NOW. "Quella stessa sera, sentito il presidente, abbiamo deciso ...