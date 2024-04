(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - "Non lo so, sarebbe una bella cosa, ovviamente voglio arrivare come sto adesso, per quello che ho raggiunto nella mia carriera al momento non ho più bisogno di niente. Se mi sento bene, se sonoe ho voglia di rischiare, se ho voglia di cercare di spingere, di andare sempre più veloce, continuerò, ma se mi accorgerò di non avere più voglia o di avere un problema fisico a settembre, a gennaio o a febbraio, smetterò". Così all'AGI, Federicaparlando della sua partecipazione ai Giochi olimpici invernali di2026 a margine della 'Festa dell'atleta 2024' a Bolzano del suo gruppo sportivo militare, il Centro Sportivo Carabinieri. Nella sua carriera,ha vinto la Coppa del mondo generale nel 2020, quest'anno si è classificata seconda alle spalle della svizzera ...

Brignone: "A Milano Cortina solo se motivata" - AGI - "Non lo so, sarebbe una bella cosa, ovviamente voglio arrivare come sto adesso, per quello che ho raggiunto nella mia carriera al momento non ho più bisogno di niente. Se mi sento bene, se sono ...agi

Sci, Federica Brignone: "Sarò a Milano-Cortina solo se avrò la motivazione" - La sciatrice italiana, intervenuta all’AGI, ha fatto il punto sulla sua partecipazione ai Giochi invernali di Milano-Cortina del 2026: "Se mi sento bene, se sono motivata e ho voglia di rischiare, se ...sport.sky

Borsa: l'Europa apre in rialzo,si guarda al taglio dei tassi - (ANSA) - Milano, 12 APR - Le Borse europee aprono in rialzo dopo la Bce che ha lasciato invariato i tassi d'interesse e la prospettiva di un taglio a partire da giugno. In questo contesto i rendimenti ...altoadige