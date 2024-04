Atletico Madrid-Girona | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 aprile 2024)è una gara valida per la trentunesima giornata dellae si gioca sabato alle 14:00: tv,Non può distrarsi, devo per forza fare punti, nonostante martedì prossimo sarà impegnato nella difficile trasferta di Dortmund dove dovrà difendere il 2-1 dell’andata. L’di Simeone, se vuole essere certo di giocare anche il prossimo anno la Champions League, deve pensare a battere ilterzo in classifica e che spera che il pensiero dei Colchoneros possa essere in Germania. Simeone (Lapresse) – Ilveggente.itLa caratura di una grande squadra, il carattere, si vede in momenti come questo: quando gli impegni sono importanti, di livello, e tolgono energie fisiche e mentali ...