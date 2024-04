Amstel Gold Race 2024 | Mathieu van der Poel ancora il riferimento | chi potrà fermarlo nelle Ardenne?

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ogni domenica di aprile ci offre una Classica dalla grande tradizione: il 14 aprile ci sarà lache apre il celebre Trittico delleche comprenderà anche Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Si partirà dalla 58a edizione della classica olandese. Saranno 33 i muri da affrontare lungo il percorso, oltre la metà dei quali nella seconda parte della corsa. Alcuni muri saranno affrontati due volte come il temibile Cauberg, il Loorberg e poi anche il Bemelerberg, che sarà l’ultima asperità che il gruppo si troverà prima del traguardo finale. Tanti saranno gli strappi nel finale e il terreno per fare la differenza ci sarà. Il vincitore uscente Tadej Pogacar non ci sarà, poiché lo sloveno è impegnato già a preparare il doppio impegno al Giro d’Italia e al Tour de France. Lo scorso anno il fenomeno ...

Marijn van den Berg maakt debuut in Amstel Gold Race - In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws.telegraaf.nl

Wielrenner Van den Berg debuteert in Amstel Gold Race - MAASTRICHT (ANP) - Wielrenner Marijn van den Berg maakt zondag zijn debuut in de Limburgse heuvelklassieker Amstel Gold Race. De Nederlander is een van de kopmannen in de ploeg van EF Education-Easypo ...welingelichtekringen.nl

Marijn van den Berg een van de drie kopmannen bij EF in de Amstel Gold Race: “Ken alle wegen” - EF Education-EasyPost heeft het zevental onthuld waarmee het zondag zal starten in de Amstel Gold Race. Olympisch kampioen Richard Carapaz, thuisrijder Marijn van den Berg en Ben Healy, de nummer twee ...wielerflits.nl