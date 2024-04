Amiche noi? No | caos nell' Italvolley | la donna che farà fuori Paola Egonu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il dualismofemminile adesso è ufficiale: Kate Antropova contro, due stelle forse incompatibili. Divise in campo con i rispettivi club, ma pure in Nazionale. La 21enne russa naturalizzata italiana ha trascinato alla finale scudetto la Savino del Bene Scandicci eliminando in semifinale proprio la, con l'Allianz Milano ko due volte per tre set a zero. Un trionfo condito pure dl titolo di miglior giocatrice della sfida, tutto sotto gli occhi del ct Julio Velasco. "Mi fa piacere che Velasco abbia visto una bella partita, ma la felicità è per aver vinto con la mia squadra, perché questa, al di là dei luoghi comuni, è davvero una vittoria di squadra, come quelle che si vedono nei film. Abbiamo reso possibile ciò che tanti credevano impossibile", spiega l'opposto al ...