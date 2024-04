Alessandra Cappiello | Morfosis | “La mia donna rigorosa | ma sensuale”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 aprile 2024) E’ intitolata Im-Perfection (12) e segna un percorso riconoscibile, ma al contempo pieno di glamour e raffinatezza la Spring/Summer 2024 di, il brand della talentuosa stilista. Le creazioni, indossate persino dai Måneskin, sono concepite per unaoriginale che fa delle proprie peculiarità i suoi punti di forza. Negli abiti si celebra una femminilità orgogliosamente imperfetta perciò unica nel calcare le strade metropolitane in qualsiasi ora con disinvoltura, audacia, ma garbo al contempo. Su VelvetMAGracconta in esclusiva la sua ultima collezione che sarà presentata attraverso un elegante trunk show, in un gioco di video e luci, nella settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile ...