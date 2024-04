Milan | Pioli | 'Poteva finire in pareggio Rimonta? Se c'è una squadra che può | siamo noi'

Colpo Roma a San Siro, decide il gol di Mancini . Il Milan dovrà rimontare all’Olimpico per sperare nella semifinale (corriere)

La Roma si aggiudica 1-0 la gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Una rete di Gianluca Mancini porta i giallo Rossi in vantaggio nel doppio confronto e a San Siro è ... (sportface)

Roma, Mancini bissa in Coppa Italia: Milan ko a San Siro nella gara d'andata - Va alla Roma il primo round di Europa League contro il Milan. La squadra di Daniele De Rossi, dopo sette anni, si impone 1-0 a San Siro ...iltempo

Europa League, colpo grosso della Roma a San Siro: il giallorossi battono il Milan per 1-0 - Colpo grosso della Roma a San Siro, che passa per 1-0 contro un Milan poco brillante e con poche idee. A decidere la sfida è un’incornata di Mancini (ancora lui, come nel derby di sabato).gazzettadelsud

Milan-Roma 0-1, il 1° derby di Europa League ai giallorossi - Decisivo Mancini anche a San Siro nell'andata dei quarti di finale di coppa.MilanO (ITALPRESS) - Colpo grosso della Roma a San Siro, che passa per ...sport.tiscali