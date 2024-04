Finisce al semaforo | porcheria razzista in diretta tv contro il baby del Barcellona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Agghiacciante", non potrebbe esserci frase migliore per definire il commento rilasciato da Mono Burgos, ex secondo di Simeone all'Atletico tra il 2012 e il 2020, su Lamine Yamal, attaccante delimpegnato mercoledì sera nella sfida del “Parco dei Principi” vinta dalper 3-2 sul Psg di Gigio Donnarumma. Il giocatore spagnolo è stato preso di mira da Burgos con un commento stereotipatoriguardante i ragazzi africani che fanno i venditori ambulanti in strada. Per questo sia il Psg sia ilhanno deciso di non concedere interviste né intervenire in altro modo ai microfoni di Movistar Plus per la frase usata dall'ex tecnico, oggi opinionista. La frase di Burgos è stata pronunciata nel corso del pre-partita, quando le squadre effettuavano il riscaldamento sul terreno di ...