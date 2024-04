(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo l’intitolazione della storicacomunale di musica di Savignano sul Rubicone al maestro, l’amministrazione comunale insieme alla cooperativa Koinè, che da oltre 10 anni gestisce la, lancia un, ideato dallo studio Manzi e Zanotti. La grafica è stata presentata nel cortile della Vecchia Pescheria alla presenza del sindaco Filippo Giovannini, del direttore dellaRoberto Siroli, di Riccardacon la famiglia e di Michele Manzi. Un momento emozionante, accompagnato da musica dal vivo a cura dei docenti della, accreditata dalla Regione Emilia Romagna comedi qualità anche per l’anno scolastico 2023/2024. Una certificazione della serietà del lavoro che ...

nuovo Logo per la Lazio . La notizia diffusa ieri dal Messaggero si arricchisce oggi di nuovi dettagli. Lo stesso quotidiano riporta oggi che... (calciomercato)

Indetto un consiglio comunale a San Donato Milan ese per la questione riguardante il Nuovo Stadio del Milan . Ecco cosa accadrà (pianetamilan)

Roma, 5 apr. - (Adnkronos Salute) - Ristabilire un nuovo dialogo tra scienza e politica . E’ l’obiettivo del ‘ manifesto per la scienza’, supportato da oltre 500 scienziati , presentato e consegnato ... (ilgiornaleditalia)

Benzina ai massimi da sei mesi: al self è a 1,911 al litro, volano anche i prezzi in autostrada - Salgono (di nuovo) i prezzi dei carburanti, con la benzina che raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. Dopo il rally del petrolio e l'aumento delle ...ilmessaggero

New Holland, conosci i bestioni della strada: questi sono i nuovi modelli - L'azienda "mette in campo" quelli che sono dei veri bestioni di strada. Ecco quali sono i nuovi modelli New Holland.autoruote4x4

Un nuovo logo per la scuola dedicata a Secondo Casadei - L'amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone e la cooperativa Koinè presentano il nuovo logo della scuola di musica intitolata a Secondo Casadei, con certificazione di qualità per il prossimo ...ilrestodelcarlino