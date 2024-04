Russ Cook è leggenda | quanti ci giorni ci ha messo per attraversa l' Africa di corsa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)entra nella: il runner 27enne ha corso dal punto più a Sud a quello più a Nord dell'in 352. Il britannico ha corso per oltre 16.000 chilometri attraverso 16 Paesi.aveva già corso in passato per circa 3.000 chilometri (2.000 miglia) da Istanbul a Worthing in 68. La suainha raccolto più di 690.000 sterline (870.000 dollari) per la Running Charity, che lavora con i giovani senzatetto, e per Sandblast, un'associazione che aiuta gli sfollati del Sahara occidentale. "È difficile da esprimere a parole, 352di viaggio, molto tempo senza vedere la famiglia, la mia ragazza", ha commentato