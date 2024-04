Napoli Osimhen | Psg o Chelsea? De Laurentiis ha trovato il sostituto

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilpotrebbe venderein estate ma deve trovare chi è disposto a spendere 130 milioni della clausola Ilpotrebbe venderein estate ma deve trovare chi è disposto a spendere 130 milioni della clausola. Psg oal momento sono le due squadre indiziate per sborsare tali cifre e prendersi l’attaccante

Il Napoli ha battuto 4-2 in rimonta il Monza , risollevandosi dopo 3 match senza successi. Azzurri trascinati dai gol splendidi di Osimhen , Politano e Zielinski .Continua a leggere (fanpage)

Monza-Napoli 2-4 Monza Di Gregorio 5,5: con un passivo come quello odierno è inevitabilmente una giornata difficile per l`estremo difensore di ca... (calciomercato)

Monza, 7 aprile 2024 – Spettacolo ed emozioni a non finire all’U-Power Stadium dove il Napoli batte con un pirotecnico 4-2 il Monza e si issa al settimo posto, a due sole lunghezze dalla sesta ... (sport.quotidiano)

Osimhen-Napoli, nei prossimi giorni vertice alla Filmauro. Il retroscena - Ma quale sarà il futuro di Osimhen Con grande probabilità sarà ceduto, il Napoli ha fissato una clausola da 130 milioni di euro. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino. "Osimhen: nei prossimi ...areanapoli

Gli Oscar della domenica sportiva: Berrettini, Osimhen, Van Der Poel, Verstappen… - Domenica sportiva da ricordare. Emozioni e commozioni: è tornato Berrettini. La Ferrari è di nuovo salita sul podio. Van Der Poel ha regalato una impresa d’altri tempi. E poi la bella notizia, la sorp ...blitzquotidiano

Monza-Napoli 2-4, guardate la reazione dei tifosi napoletani in trasferta | VIDEO - Monza-Napoli 2-4, gli azzurri tornano a vincere! In trasferta allo U-Power Stadium di Monza il Napoli di Calzona conquista i 3 punti in rimonta dopo un primo tempo concluso sullo 1-0. Nella ripresa Os ...msn