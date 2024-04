Margaret Thatcher | la donna che ha sdoganato il liberismo in Europa occidentale

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 apr – Con tutte le varianti del caso, l’economia inè sempre stato “un affare misto”. Ancora più misto dopo le influenze culturali oggettivamente sopra le righe della Germania di Otto Von Bismack e ancor di più dell’Italia fascista. La tendenza liberista, nella versione neoliberale odierna, è un affare di questi ultimi trent’anni. Sostanzialmente, dalla caduta del muro di Berlino nel 1989 in avanti, quando il modello americano, a quel punto, è diventato per molti – e in un certo periodo per tutti – l’unico immaginabile. Ma c’è stato un fenomeno che ha anticipato l’effetto culturale scatenato dalla fine della guerra fredda: quel fenomeno si chiama. Ovvero il primo ministro inglese che, negli anni Ottanta, manda un messaggio neanche troppo velato all’economia sociale e statale. Un messaggio di guerra che ...