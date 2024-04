La fioritura dei ciliegi a Roma

(Di lunedì 8 aprile 2024) C’è un luogo “incantato” dove si può ammirare, gratuitamente, , ed è il laghetto dell’Eur. Iniziamo con il dire che il laghetto dell’Eur è un lago artificiale che si trova, appunto, nel quartiereno dell’Eur. Viene progettato alla fine degli anni 30 quando nasce il quartiere, ma la sua realizzazione avviene effettivamente nel 1960 per le Olimpiadi di. Tutto il perimetro del laghetto è pedonale e ciclabile ed il percorso è denominato “La Passeggiata del Giappone”. Questo in onore del Paese Asiatico il cui Primo Ministro di quegli anni, Nobusuke Kishi, aveva donato alla Capitale 2500 sakura (prunus serrulata), ovvero i famosida fiore giapponesi. Donati come simbolo dell’amicizia tra i due Paesi. Nel 2019 lungo il laghetto inoltre, vengono piantati altri. E’ per questo che nei ...

