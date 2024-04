Guardie francesi a sorveglianza di Buckingham Palace | il motivo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladisarà presieduta per la prima volta nella sua storia dalla guardia francese Pensando a– residenza ufficiale del sovrano del Regno Unito – non ci possono non venire in mente i membri della Guardia Reale. Questi soldati altissimi, immobili e con una divisa divenuta ormai simbolo di tutto il paese. La loro capacità nello stare fermi è una delle doti maggiormente ammirate dai visitatori che, allo stesso tempo, non vedono però l’ora di assistere allo spettacolare cambio della guardia. Una marcia ritmata, perfetta, verrebbe da dire robotica. Un’esibizione attesa con ansia dai presenti che si affollano davanti ai cancelli del palazzo. Uno spettacolo che, però, nella giornata di oggi avrà una particolarità. Cambio della Guardia Reale a ...