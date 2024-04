Erede Osimhen | si complicano i piani per il Napoli | richiesta da 60 milioni per l’obiettivo

(Di lunedì 8 aprile 2024), si complica la strada che porta al giovane sostituto: ilprende tempo dopo ladi 60di euro La spettacolare rete contro il Monza potrebbe essere una delle ultime prodezze dicon la maglia del. Un gol da ricordare, con il bomber nigeriano che è letteralmente volato sulla testa di Izzo, con un coraggio invidiabile, e ha insaccato di testa un cross dalla destra di Anguissa. I rumors di mercato riguardo un suo addio ala fine stagione si fanno sempre più insistenti. Nonostanteabbia rinnovato da poco, sul nuovo contratto pende una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, dal valore di 120-13odi euro. Non un investimento da poco, che al ...

Di seguito quanto scritto sul Napoli dal direttore Niccolò Ceccarini sul sito www.tuttomercatoweb.com. Per il Napoli non è stata certo un’annata semplice. E per questo si pensa già anche al ... (terzotemponapoli)

Retroscena Spalletti, la scorsa estate aveva una certezza sul nuovo allenatore del Napoli - L'ex tecnico del Napoli era sicuro che il club azzurro avesse già scelto il suo Erede al termine della scorsa stagione. Il Napoli nella prossima stagione ripartirà da un nuovo allenatore, Francesco ...areanapoli

Erede Osimhen, colpo da 60 milioni: blitz improvviso a casa sua - Il Napoli si è già messo in moto per la prossima stagione: Victor Osimhen verso la cessione, il suo Erede è un altro grande bomber.ultimecalcionapoli

Napoli calciomercato, frenata Gimenez: il Feyenoord spara troppo alto; si tratta per Hancko - L’idea di restare come vice, non fa fare salti di gioia a Calzona. Ma anche l’idea di fare uno sgarbo alla Slovacchia che gli ha dato il permesso di venire qui non gli va giù.ilmattino