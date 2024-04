Elezioni per il rettorato della Statale | colpo di scena | si ritira Gian Luigi Gatta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8 aprile 2024 –dinella corsa al, che al primo turno era arrivato secondo con 753,25 voti, ha comunicato a mezzanotte il ritirocandidatura, facendo così slittare tutto al ballottaggio, il 17 aprile. Manca ancora il passaggio ufficialecomunicazione al decano, ma è ormai certo che uscirà diil professore di Diritto Penale. Gli sfidanti restano due: Marina Brambilla e Luca Solari. La prorettrice e professoressa di Linguistica tedesca è al momento in testa, avendo conquistato al primo turno 1.379,75 preferenze. Solari invece, professore di Organizzazione aziendale e direttoreScuola di Giornalismo ...

