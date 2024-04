“COWBOY CARTER” | il nuovo album BEYONCÉ è da record

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 aprile 2024) “”, ilalbum di BEYONCÉ, è il più ascoltato su Spotify in un singolo giorno nel 2024 con oltre di 87 milioni di stream. Andiamo a saperne di più. “” di BEYONCÉ, sta battendo ogni! “”, ilalbum della superstar mondiale vincitrice di ben 32 Grammy Awards BEYONCÉ, sta battendo ogni! È l’album più ascoltato su Spotify in un singolo giorno nel 2024 con oltre di 87 milioni di stream ed è il miglior debutto per un album su Amazon Music nel 2024. L’artista, inoltre, ha ricevuto l’ambito “Innovator Award” agli iHeart Radio Music Award e, con il brano “TEXAS HOLD’EM”, è la prima donna nera a raggiungere per 2 settimane consecutive la #1 della ...