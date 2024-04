Premier League 2023 2024 | il Man Utd ferma il Liverpool | solo 2-2 ad Old Trafford

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilnon va oltre il 2-2 sul campo del Manchester United e sale a quota 71 punti al pari dell’Arsenal di Mikel Arteta, che ieri ha battuto nettamente il Brighton di Roberto De Zerbi. Bruno Fernandes e Mainoo illudono Ten Hag, dopo il vantaggio momentaneo di Luis Diaz in una partita decisa nel finale da un calcio di rigore di Salah. I ritmi ad Oldsono subito elevati. Dopo due minuti Garnacho si vede annullare un gol per fuorigioco e al 3? è Onana a salvare il risultato murando Szozoszlai con un grande intervento d’istinto. Per la rete del vantaggio delbisogna aspettare il 23?. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di una deviazione di Nunez, è Luis Diaz in acrobazia a correggere in rete per l’1-0 dei reds. Al 33? altra occasione. Luis Diaz cerca Salah, che tenta un mancino a giro, ma Onana è attento e devia ...