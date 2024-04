Lega Pro | 35? giornata | Avellino dilagante al Liguori | Picerno sul suono della sirena

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella gare disputate oggi, blitz dell’(0-4) che non ha avuto nessun problema ad espugnare il ‘’ mettendo nei guai la Turris, precipitata in zona playout. Gli irpini sorpassano momentaneamente il Benevento, in attesa del big match tra i giallorossi e la Juve Stabia che chiuderà il 35esimo turno. Ilmette la freccia solo in zona Cesarini e supera il Cerignola (2-1). Incredibile tonfo casalingo del Crotone allo ‘Scida’ (1-2) contro il già retrocesso Brindisi. Pericoloso ko del Catania a Francavilla (1-0) con gli etnei ora a serio rischio playout. Pesante sconfitta del Monterosi a Messina (2-1) con i laziali che rischiano di retrocedere direttamente senza gli spareggi a causa del ritardo superiore agli otto punti (-11) dal Monopoli. Venerdì 5 aprile Foggia-Casertana 0-2 Sabato 6 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-9 Out il servizio di Porro. 15-9 Ishikawa trova l’incrocio delle righe. 15-8 Primo tempo di Russo, Milano non ci sta capendo più nulla. 14-8 Perugia ... (oasport)

Trapani, è Lega Pro! Il club di Antonini torna in C dopo tre anni - Il Trapani torna tra i professionisti dopo tre anni. Decisiva la vittoria sul Siracusa secondo in classifica, adesso a -13. Inizia la festa granata ...gianlucadimarzio

Serie C, il Mantova di Possanzini promosso in B grazie al pari del Padova. La Juve Stabia prepara la festa - Serie C, girone A: Mantova promosso aritmeticamente in Serie B grazie al pari del Padova a Lumezzane. Festa grande in città, ora tocca alla Juve Stabia.sport.virgilio

Mantova, è festa: torna la Serie B dopo 14 anni grazie a Possanzini - Il pareggio per 1-1 del Padova contro il Lumezzane regala la promozione in cadetteria ai biancorossi con tre turni d'anticipo ...tuttosport