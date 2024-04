La vice presidente del Parlamento Europeo Barley al congresso del Pd | “Scioccata dal passo indietro fatto dal Governo italiano sul salario minimo”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 aprile 2024) Bergamo. Al via il convegno, organizzato dal Partito Democratico, dal titolo “Bergamo, Europa – le sfide nel mondo del lavoro” alla presenza, oltre a tanti esponenti politici Dem, delladelKatarina. Nella sala Alabastro del Centro Congressi Bergamo si discute di grandi temi, con al centro del dibattito il lavoro e, in particolare, le caratteristiche del tessuto del territorio e delle opportunità per i giovani. “E’ un grande onore essere qui a Bergamo – così la–. Oggi mi trovo in un territorio accomunato con la mia città natale di Treviri dalla “blue banana” , la dorsale di sviluppo economico e demografico dell’Europa occidentale. Un elemento diverso molto importante però ci ...