La guerra delle notizie e la disinformazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel 2022 la Russia ammassò le proprie truppe ai confini con l’Ucraina in misura progressiva e crescente, lasciando margini, quantomeno di tempo, per un “tavolo” che si ripromettesse di evitare il conflitto armato. Non risulta che furono tentate intese. Nel 2015 gli accordi di Minsk prevedevano “una legislazione permanente sullo status specialearee autonomeregioni di Donetsk e Lugansk che includa, inter alia, la non punibilità e la non imputabilità dei soggetti coinvolti negli eventi avvenuti nelle citate aree, il diritto all'autodeterminazione linguistica, la partecipazione dei locali organi di autogoverno nella nomina dei Capiprocure e dei Presidenti dei tribunalicitate aree autonome.” Nel dicembre del 2022 “Angela Merkel, in un'intervista alla rivista Die Zeit, ha dichiarato che gli ...