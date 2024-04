Gol Politano in Monza-Napoli | magia al volo da fuori area | VIDEO

(Di domenica 7 aprile 2024) Il gol diinsi candida a essere uno dei più belli della stagione di Serie A 2023-2024. L’esterno azzurro guida la rimonta dei partenopei, inizialmente sotto di un gol prima del pari di Osimhen, con una rete magnifica. Palla che scende al limite dell’di rigore dei brianzoli,si coordina perfettamente e fa partire una conclusione clamorosa che lascia di sasso l’incolpevole Di Gregorio per l’1-2 del. Golazoo di Matteo?pic.twitter.com/K10yLoPi5w — ??? ?????? (@The SolveR ) April 7, 2024 L'articolo GolinaldaCalcioWeb.

Milan e Napoli si affrontano alle 20.45 a San Siro in una partita valida per la 24ª giornata di Serie A. All'andata fu 2-2 al Maradona,... (calciomercato)

De Laurentiis si è infuriato perché voleva Di Marzio e non Ugolini a intervistare Politano . Lo scrive Tuttosport. È quanto scrive il quotidiano torinese, il che farebbe anche il paio con quanto ... (ilnapolista)

Monza-Napoli 2-3 (9’ Djuric, 56' Osimhen, 58' Politano, 61' Zielinski, 63' Colpani): secondo tempo in corso - Torna Khvicha Kvaratskhelia, che contro il Monza trovò la sua prima doppietta il 21 agosto 2022, da febbraio (escludendo i calci di rigore) nessuno ha segnato più del lui in Serie A: cinque reti, al ...tuttonapoli

Diretta Live Monza - Napoli: terrificante uno - due del Napoli - Politano e Raspadori L'obiettivo del Monza è mantenere vive le speranze d'Europa : serve un successo contro il Napoli ( e varrebbe l'aggancio ai Campioni d'Italia ), che hanno sinora realizzato 12 ...monza-news

Monza-Napoli 1-0 (9’ Djuric): secondo tempo in corso - 16 ' - DI LORENZO! Angolo per il Napoli dopo un tentativo di incursione di Kvaratskhelia fermato da Izzo. Sugli sviluppi, il pallone resta in zona pericolosa nell'area del Monza ma Di Lorenzo calcia ...tuttonapoli