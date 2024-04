FOTO La Genea Lanzara cede alla Pallamano Romagna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Nel terzultimo turno di Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A Silver, lamano. La squadra allenata da coach Pasquale Maione non è riuscita a difendere il vantaggio nei confronti degli avversari che, nel secondo tempo, ha toccato le quattro reti ma poi in casa rossoblu si è spenta la luce. La Pmanoè stata più cinica e brava ad approfittare dei numerosi errori commessi dai salernitani in fase di impostazione e di realizzazione, coi rossoblu che in più occasioni avevano dimostrato di poter far propri i due punti. Così non è stato, ma nessun dramma in casaconsiderando le assenze che continuano ad attanagliare il team ...