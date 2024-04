Formazioni ufficiali Tottenham-Nottingham Forest | Premier League 2023 2024

(Di domenica 7 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentaduesima giornata di. Gli Spurs vogliono ripartire dopo l’1-1 contro il West Ham e proveranno ad approfittare del passo falso dell’Aston Villa per agguantare il quarto posto. Guai però a sottovalutare il, in piena lotta per non retrocedere e pronto a vendere cara la pelle. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE(4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Sarr; Johnson, Maddison, Werner; Son. Allenatore: ...

Sfida tra Verona e Genoa che ha particolare rilevanza soprattutto per i padroni di casa, impegnati nella corsa salvezza e reduci dal pareggio 1-1 sul campo del Cagliari, un punto prezioso dopo la ... (infobetting)

Il Man United era avanti 3-2 al 90+9? e ha finito per perdere 4-3 contro un Chelsea trascinato da Cole Palmer. C’è un po’ tutta la stagione dei Blues dentro quel risultato, caotica e imprevedibile, ... (infobetting)

Comunque siano andate le partite di sabato che interessano a Tottenham e Nottingham Forest , ossia Aston Villa-Brentford e Luton-Bournemouth soprattutto, ma anche Everton-Burnley, il tema non cambia ... (infobetting)

LIVE – Virtus Francavilla-Catania, dalle 18:30 gli aggiornamenti. Le Formazioni ufficiali - FRANCAVILLA FONTANA (BR). Oggi pomeriggio alle ore 18:30 in campo allo stadio "Nuovarredo Arena" la Serie C girone C 2023/24, ...restodelcalcio

SERIE A, Le Formazioni ufficiali delle partite delle 18 - Alle ore 18 si giocano due partite in Serie A, Cagliari-Atalanta e Hellas Verona-Genoa. Queste le Formazioni ufficiali delle sfide in programma alla Domus Arena e al Bentegodi. Cagliari ...firenzeviola

Fantacalcio, le Formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta: Oristanio dal 1' - Ecco le scelte di Ranieri e Gasperini per Cagliari-Atalanta, uno dei due match in programma alle 18 e valido per la 31° giornata ...fcinter1908