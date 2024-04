Le donazioni da genitori a figli , anche indirette, non si pos sono tassare . Questo perché non c'è l'obbligo di registrarle con un documento scritto, e quindi non si pos sono applicare le normali ... (fanpage)

La Corte di Cassazione deposita una sentenza sulle Donazioni dei genitori ai figli . Su questo genere di transazioni non si pagano le tasse, perché non c’è obbligo di registrazione. E dunque viene ... (thesocialpost)

Donazioni tra genitori e figli , niente tasse : ecco in quali casi tutto questo può avvenire. Gli ultimi aggiornamenti Arrivano delle importanti novità per quanto riguarda le Donazioni informali e ... (cityrumors)

Donazioni: su quali ci sono tasse - Dopo la sentenza della sezione tributaria della Cassazione in merito alle Donazioni fra genitori e figli, i consigli di esperti e tributaristi ...vanityfair

