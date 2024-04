Daniele De Rossi re di Roma | i segreti del corso a Coverciano e il rinnovo di contratto in arrivo

(Di domenica 7 aprile 2024) “L’ansietta adesso sale”.Del’ha detto prima della partita. E quell’esultanza quasi strozzata al gol di Mancini tradiva tutta la tensione vissuta in un derby che lo ha reso protagonista. Di nuovo. Laha battuto la Lazio, in una partita difficile e combattuta. La gioia contenuta al gol è esplosa al fischio finale: il suo primo derby da allenatore è vinto, la sua squadra si avvicina al quarto posto e lui dimostra una maturazione neldei mesi incredibile. Frutto anche di una preparazione che ha anche qualche segreto da svelare. A parlare del Deallenatore a ilfattoquotidiano.it è Emilio De Leo, storico vice di Sinisa Mihajlovic che ha conseguito proprio con Deil patentino a. “Ma ci conoscevamo già da prima”, racconta. “Ci ...

