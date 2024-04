Chiara Ferragni avvistata sul lago di Garda | l’ipotesi di un nuovo investimento immobiliare

(Di domenica 7 aprile 2024) Fedez, dopo la rottura con, si è concesso una vacanza a Miami e ha portato con sé i figli, Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale, invece, è rimasta in Italia in compagnia delle storiche amiche e con i profili social ancora silenti. Lo spaesamento dei followers, improvvisamente tagliati fuori dalla quotidianità dell’influencer, è stato però lenito nelle ultime ore dopo cheè statasana e salva sulla sponda bresciana deldi. L’imprenditrice ha deciso di passare lì il weekend, in compagnia delle amiche (e colleghe) Veronica Ferraro eBiasi: il trio, scortato da un bodyguard, è stato intercettato al Bar Italia di Salò (Brescia), locale storico nato nel 1920. Dove in passato anche D’Annunzio aveva trascorso le sue ...

I capi di abbigliamento firmati Chiara Ferragni sarebbero finiti in vendita a prezzi stracciati in diversi outlet a Roma, soprattutto in via del Corso, mentre a pochi passi, in via del Babuino, c'è ... (liberoquotidiano)

Fedez dona ai figli un muro di Lego: non sfugge la frecciata alla ex Chiara Ferragni - Prosegue la vacanza di Fedez a Miami. Ai due figli ha fatto un regalo particolare ai due figli Leone e Vittoria e usa frecciata alla ex Chiara Ferragni non è sfuggita.notizie

Biagio Antonacci, frecciatina pungente a Fedez: “Non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o il Rolex” - Biagio Antonacci contro Fedez. In un'intervista a Repubblica, Biagio Antonacci ha lanciato una frecciata a Fedez.tag24

Chiara Ferragni, crisi continua: i vestiti del suo brand negli outlet e super scontati - Momento no, anzi, per alcuni la fine di un'era. Altra stroncatura per Chiara Ferragni e i vestiti del suo brand. Cosa sta succedendo.donnaglamour