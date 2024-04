Cagliari-Atalanta LIVE 1-1 | si riparte

(Di domenica 7 aprile 2024) IL TABELLINO1-1 MARCATORI: 13` Scamacca (A), 42` Augello (C) FORMAZIONI:(4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dosse...

IL TABELLINO Cagliari-Atalanta 1-1 MARCATORI: 13` Scamacca (A), 42` Augello (C) FORMAZIONI: CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dosse... (calciomercato)

Il Cagliari riprende l'Atalanta: si va al riposo sull'1-1 - Dopo 45 minuti Cagliari e Atalanta sono ancora in parità (1-1). Dopo pochi minuti va in vantaggio la formazione di Gian Piero Gasperini, grazie alla rete di Gianluca Scamacca, ma a uno scampolo di ...tuttonapoli

Augello pareggia per il Cagliari contro l’Atalanta, ecco le immagini del gol! – VIDEO - Il Cagliari trova il meritato pareggio contro l’Atalanta. Al 42’ grandissima giocata personale di Shomurodov che sfugge a tre uomini, allarga sulla sinistra per Augello che calcia di prima intenzione ...generationsport

Serie A, in campo Cagliari-Atalanta 1-1 e Verona-Genoa 1-1 DIRETTA e FOTO - Cagliari-Atalanta 1-1 DIRETTA e Verona-Genoa 1-10 DIRETTA in campo per la 31esima giornata di campionato LA VIGILIA Ranieri, 'Atalanta una corazzata ma dobbiamo fare punti' - "L'Atalanta è una ...ansa