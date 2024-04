Basket | Serie A1 2023 2024 | vincono Olimpia e Virtus | Trento e Venezia ko

(Di domenica 7 aprile 2024) I risultati della ventiseiesima giornata dellaA1, che ha visto andare in scena diversi match interessanti quest’oggi. In alta classificale due protagoniste del derby europeo di pochi giorni fa. L’Milano infatti ha battuto 91-86 al Forum la Dolomiti Energia Trentino, reagendo dopo una grande partenza degli ospiti capaci di chiudere sul 19-33 il primo quarto. Sulla lunga distanza però la qualità e la profondità del roster a disposizione di Ettore Messina ha fatto la differenza, così ai 24 punti di Kamar Baldwin per centrare la terza vittoria consecutiva. Per Milano ci sono i 16 punti di capitan Melli e i 15 a testa di Napier e Mirotic. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1 ...

Serie C - Pari del Padova, il Mantova è promosso matematicamente in Serie B - Concluse le gare delle 18.30 in Serie B. Il Mantova, garzie all’1-1 del Padova in casa del Lumezzane, festeggia il ritorno in Serie B. Il Padova infatti con questo pareggio si porta a -9 dal Mantova, ...napolimagazine

LBA - Boniciolli: «Sembravamo a un funerale, sentirò la proprietà per capire se il problema sono io» - Bissando il risultato della gara di andata, la Vanoli Cremona ha fatto suo il match della ventiseiesima giornata di Serie A, battendo 68-63 la Givova Scafati e raggiungendola a quota 22 punti in ...m.pianetabasket

Cremona-Vanoli Scafati 68-63: playoff sempre più lontani - Brutto ko della Givova Scafati a Cremona. Bissando il risultato della gara di andata, la Vanoli ha fatto suo il match della ventiseiesima giornata di Serie A, battendo 68-63 gli scafatesi ...ilmattino