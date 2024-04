Arezzo: provoca incidente stradale con due feriti. Al volante sotto l’effetto di alcol - E' accaduto nella tarda serata di ieri, 6 aprile 2024, nell'Aretino, nel comune di Marciano della Chiana. Un automobilista prima ha divelto una centralina del gas vicino alla strada, poi ha imboccato ...firenzepost

Antiquaria, avanti tutta: oltre duecento banchi ma visitatori a rilento - Arezzo, espositori in forze per l’edizione di aprile che apre la stagione estiva. Presenze alte in città ma senza la folla delle migliori manifestazioni Resta il rebus della Badia che non decolla, sol ...lanazione

Roma, è morta Mira: il labrador color panna che ha salvato 14 bagnanti sulle spiagge laziali - Il labrador della Scuola cani di salvataggio centro-meridionale aveva 7 anni e lottava contro un tumore. Salvò tre famiglie con bambini a Sperlonga ...roma.corriere