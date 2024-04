Kinder Joy of Moving | riparte il Tour Bicimparo

(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) –ilJoy of, che anche quest’anno vedrà impegnate, in stretta collaborazione, la Federazione Ciclistica Italiana e la Ferrero. Un’edizione, quella 2024, ancora più ricca di contenuti: partendo dal corretto uso della bicicletta per incentivare il movimento ed il gioco tra le giovani generazioni, quest’anno verranno affrontate anche tematiche quali l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza stradale, tema quest’ultimo, che tocca molto da vicino tutti gli utenti della strada che utilizzano le due ruote.A proposito di sicurezza stradale, il progetto potrà contare su un partner istituzionale: la Polizia di Stato.Quest’anno iltoccherà tutte le regioni italiane e, come lo scorso anno, sarà seguito da uno staff di tecnici, tutti ...

